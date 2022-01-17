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بالفيديو.. باحث سياسي:

المنطقة تعيش نتائج حروب جرت في القرن الماضي

الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال الكاتب والباحث السياسي الدكتور ميخائل عوض ان تركيز الغرب على منطقة غرب اسيا لاهميتها على كل الابعاد بدوافع سلبية انتجت مقاومة من طابع عقائدي.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت اضاف الدكتور ميخائل عوض ان المنطقة تعيش نتائج حروب جرت في القرن الماضي والعقدين الماضيين. مؤكدا انه منذ القرن العشرين اصبحت المنطقة محور الحدث العالمي المركزي. واضاف ان الولايات المتحدة تخطط للسيطرة على العالم الاسلامي منذ سقوط الاتحاد السوفيتي وان ذلك تجلى باحتلال بغداد وكابول لكن المقاومة منعت القوى الامبريالية من الوصول الى اهدافها. كما اشار الى ان الولايات المتحدة تطمح باحتلال روسيا وهو الحلم الذي يعطي الولايات المتحدة سلطة لمدة مئة عام اضافية حسب توقعاتهم.

الدكتور ميخائل عوض اكد ان حروب المنطقة تعني بقاء أميركا كقوة مهيمنة في العالم.

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