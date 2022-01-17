الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢
٠٨:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. مدير مركز الشرق الجديد للدراسات والاعلام:

الهيمنة الاميركية هي هيمنة لصوصية

الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال مدير مركز الشرق الجديد للدراسات والاعلام غالب قنديل ان الفشل الاميركي هو حاصل طبيعة الهيمنة الاميركية في المنطقة والعالم.

العالم - خاص بالعالم

ووخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان الهيمنة الاميركية هي هيمنة لصوصية تقوم على نهب الخيرات واخضاع الشعوب وهي معاكسة لاتجاه التاريخ وبالضرورة هي آيلة الى السقوط. واشار الى ان المسألة مرتبطة بمدى تبلور القوى التحررية المناهضة لهذه الهيمنة وقدرتها على تعديل التوازنات.

غالب قنديل اضاف ان المناخ في منطقة غرب اسيا بدأ ينشئ بيئة جديدة ويشهد تحولا مع تبلور قوى فاعلة لديها رؤى تحررية وتلتزم نضاليا بمقارعة هذه الهيمنة. مؤكدا انه عندما نهضت المقاومة في لبنان وعندما تشكل محور المقاومة بأطرافه المتعددة بدأت البيئة الاقليمية تشهد تغييرات. مشيرا الى ان هناك ممانعة استعمارية مستمرة لإعاقة واعتراض طريق التطور التاريخي وصراع سجال بطبيعته ولكنهم يستطيعون اعتراض الطريق لكن هناك طريق تاريخي قد انطلق وسيصل الى خواتيمه من خلال منظومات القوى والتراكمات التي تنشئ واقعا جديدا.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

من يقاتل في مأرب؟ أميركا أم السعودية؟

وقفة احتجاجية في صنعاء للتنديد باستمرار احتجاز سفن الوقود

لا الشعب اللبناني سطهو طعامه على غاز إسرائيلي ولا سوريا ستسمح بمروره

مظاهرات في السودان غدا.. والسفارة الأمريكية تحذر رعاياها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حالة من عدم الاستقرار بالاتصالات والإنترنت في بيروت بسبب نقص المازوت

الإمارات تصعد في حضرموت وتضيق الخناق على غيرها

تسجيل 5539 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في لبنان

طرد عائلة مقدسية من منزلها في حي الشيخ جراح

فلسطين.. استشهاد أيقونة المقاومة الشعبية سليمان الهذالين متأثرا بجراحه

بالفيديو.. باحث سياسي: احتلال العراق تغيير للإستراتيجية الأميركية بعد حرب فيتنام