العالم - خاص بالعالم

ووخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان الهيمنة الاميركية هي هيمنة لصوصية تقوم على نهب الخيرات واخضاع الشعوب وهي معاكسة لاتجاه التاريخ وبالضرورة هي آيلة الى السقوط. واشار الى ان المسألة مرتبطة بمدى تبلور القوى التحررية المناهضة لهذه الهيمنة وقدرتها على تعديل التوازنات.

غالب قنديل اضاف ان المناخ في منطقة غرب اسيا بدأ ينشئ بيئة جديدة ويشهد تحولا مع تبلور قوى فاعلة لديها رؤى تحررية وتلتزم نضاليا بمقارعة هذه الهيمنة. مؤكدا انه عندما نهضت المقاومة في لبنان وعندما تشكل محور المقاومة بأطرافه المتعددة بدأت البيئة الاقليمية تشهد تغييرات. مشيرا الى ان هناك ممانعة استعمارية مستمرة لإعاقة واعتراض طريق التطور التاريخي وصراع سجال بطبيعته ولكنهم يستطيعون اعتراض الطريق لكن هناك طريق تاريخي قد انطلق وسيصل الى خواتيمه من خلال منظومات القوى والتراكمات التي تنشئ واقعا جديدا.

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