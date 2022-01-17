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بالفيديو.. باحث سياسي:

احتلال العراق تغيير للإستراتيجية الأميركية بعد حرب فيتنام

الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال الدكتور الباحث والمحلل السياسي عدنان السراج ان دخول الولايات المتحدة في جميع الحروب عبر العالم هي خطأ، بدأ من حرب فيتنام ومرورا بالصراعات في المنطقة.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت اضاف السراج ان الأميركان يعترفون بأخطائهم في الاحتلالات بعد ان يدمروا تلك البلدان وبنيتها التحتية والعلاقات الاجتماعية فيها ويفصلوا الدول عن بعضها البعض. مؤكدا ان الاخطاء الاساسية التي ترتكبها الولايات المتحدة تنعكس بشكل أو بآخر على البلدان التي يحتلونها خصوصا اذا كانت تلك الدول تختلف مع الولايات المتحدة بالثقافات والايدلوجيات والتصورات.

السراج اضاف ان دخول الولايات المتحدة الى العراق يأتي ضمن مخططها الوهمي بالثأر الى عمليات 11 سبتمبر وان دخولها للعراق وافغانستان ليس خطأ فحسب وانما تغيير للاستراتيجية الاميركية بعد حرب فيتنام.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...

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بالفيديو.. باحث سياسي: احتلال العراق تغيير للإستراتيجية الأميركية بعد حرب فيتنام