احتلال العراق تغيير للإستراتيجية الأميركية بعد حرب فيتنام

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت اضاف السراج ان الأميركان يعترفون بأخطائهم في الاحتلالات بعد ان يدمروا تلك البلدان وبنيتها التحتية والعلاقات الاجتماعية فيها ويفصلوا الدول عن بعضها البعض. مؤكدا ان الاخطاء الاساسية التي ترتكبها الولايات المتحدة تنعكس بشكل أو بآخر على البلدان التي يحتلونها خصوصا اذا كانت تلك الدول تختلف مع الولايات المتحدة بالثقافات والايدلوجيات والتصورات.

السراج اضاف ان دخول الولايات المتحدة الى العراق يأتي ضمن مخططها الوهمي بالثأر الى عمليات 11 سبتمبر وان دخولها للعراق وافغانستان ليس خطأ فحسب وانما تغيير للاستراتيجية الاميركية بعد حرب فيتنام.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...