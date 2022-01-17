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طرد عائلة مقدسية من منزلها في حي الشيخ جراح

طرد عائلة مقدسية من منزلها في حي الشيخ جراح
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال برفقة طواقم بلدية الاحتلال، قبل قليل، عقار عائلة صالحية في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، لتنفيذ قرار "الاخلاء".

العالم - فلسطين

وأوضح محمود صالحية لوكالة "معا" أن قوات الاحتلال بأعداد كبيرة وطواقم البلدية، اقتحموا عقاره بعد محاصرته بالكامل، وشرعوا بعملية الاخلاء.

ويتألف عقار صالحية من منزلين ومنشأة تجارية وقطعة أرض، ويأتي ذلك بعد 23 عاما خاضتها العائلة في المحاكم لحماية عقارها، الا أن البلدية صادرتها بحجة المنفعة العامة.

ويبعد عقار عائلة صالحية عدة أمتار عن فندق شبرد الذي هدم عام 2011 وبني على أنقاضه 28 وحدة استيطانية ويتم العمل هذه الأيام على توسيع عدد الوحدات الاستيطانية فيه، وإضافة الى مخطط لجمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية لتحويل قصر المفتي البالغة مساحته 500 مترا الى كنيس، وأرض يجري مساحتها 25 دونما "كرم المفتي" يجري تحويلها لحديقة عامة.

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