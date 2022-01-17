برلماني تونسي يشن هجوما على الرئيس قيس سعيد

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف بالقاسم انه بدلا من الدعوة الى اصلاح منظومة القضاء او البرلمان لابد من اصلاح منظومة الجمهورية التي لم يعد لها الصلاحيات التي انتخب رئيس الجمهورية على اساسها في الدستور. مؤكدا ان رئيس الجمهورية جمع كل السلطات التنفيذية والتشريعية بين يديه ويريد ان يتحكم في القضاء.

وأضاف ان الرئيس قيس سعيد يريد أن يتكم بالدستور تحت خيمة الشرعية والديمقراطية. مؤكدا ان نسف كل ذلك وطرح نفسه بديلا قد يطرح سؤالا بسيطا مفاده انه من أين جائت هذه الصلاحيات للرئيس؟ وأوضح ان رئيس الجمهورية وضع نفسه بمثابة الخصم للقوى السياسية والحزبية والحكم بامتلاكه سلطة القرار.