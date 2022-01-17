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خطيب زاده: حل المواضيع العالقة يتطلب قرارا سياسيا من واشنطن

خطيب زاده: حل المواضيع العالقة يتطلب قرارا سياسيا من واشنطن
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة انه تم حل جزء كبير من نقاط الخلاف خلال الجولة الراهنة من محادثات فيينا، معتبرا ان حل المواضيع العالقة مهمة ويتطلب قرارا سياسيا من جانب واشنطن.

العالم - ايران

وقال سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين ان الحكومة الأميركية مسؤولة عن سياسات بلادها وهي تتحمل تبعات تنصلها عن التزاماتها في الاتفاق النووي والحاق الضرر بإيران.

واضاف إن اعضاء الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا أجروا محادثات مكثفة خلال الايام الاخيرة وعادوا إلى بلدانهم مؤقتا، مشيرا الى استمرار اجتماعات الخبراء في فيينا.

واوضح انه خلال المفاوضات الاخيرة تم إعداد الكثير من الجداول، وأعمدتها وتم مسح بعض الأقواس وتحولت الاتفاقات بين الطرفين الى جمل وكلمات، لافتا ان المواضيع العالقة المهمة والقرارات السياسية الخاصة يتطلب حلها قرارا سياسيا من جانب واشنطن.

وشدد المتحدث باسم الخارجية: لو حصل ذلك، فسوف ننطلق نحو اتفاق جيد وموثوق بسرعة.

وفي جانب اخر من المؤتمر الصحفي اكد خطيب زاده ان العلاقات بين ايران وسوريا وثيقة وتتسم بعمقها الستراتيجي، قائلا ان على جميع الدول احترام السيادة الوطنية السورية، مشيرا الى ان لدينا آلية بشان سوريا يتم على أساسها حل جميع الخلافات.

واشار الى ان الخارجية الايرانية ستبعث وفدا الى روسيا للتمهيد لزيارة رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي، لافتا الى ان هذه الزيارة المزمعة الى روسيا مهمة للغاية تأتي تلبية لدعوة رسمية وتهدف لتوطيد العلاقات. وسيلتقي خلالها رئيس الجمهورية بنظيره الروسي لبحث المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

يتبع ..







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