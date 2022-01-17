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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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مصادر فلسطينية: استشهاد الشيخ سليمان الهذالين متأثرا بإصابته جراء قيام قوات الاحتلال الصهيوني بدهسه عمدا قبل أيام في مدنية الخليل بالضفة
خطيب زاده: على اميركا ان تثبت عودتها الى الطريق الصحيح وفي غيرها لامكان لها على طاولة المفاوضات مع ايران
خطيب زاده: ايران تعرف كيف تدافع عن حقوقها وسترد على كل اعتداء بنفس القوة
خطيب زاده: العلاقات بين ايران وسورية وثيقة وتتسم بعمقها الستراتيجي
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية خطيب زاده
خطيب زاده : العالم يعلم من هو المقصر في موضوع الاتفاق النووي
خطيب زاده: نحترم سيادة جميع الدول ونندد بالسياسات التي تريد تغيير الحدود الجغرافية في المنطقة
خطيب زاده: موضوع دول الجوار واهتمامنا به يمثل سياسة عليا بالنسبة لايران
خطيب زاده: هناك تباطؤ من الطرف الآخر في الغاء اجراءات الحظر
خطيب زاده: هناك بعض الخلافات المهمة لا زالت متبقية في محادثات فيينا
مصادر فلسطينية: استشهاد الشيخ سليمان الهذالين متأثرا بإصابته جراء قيام قوات الاحتلال الصهيوني بدهسه عمدا قبل أيام في مدنية الخليل بالضفة
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش
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