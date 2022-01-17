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بسبب الأحوال الجوية..

تأجيل الإمتحانات الجامعية المقررة لكليات السويداء اليوم

تأجيل الإمتحانات الجامعية المقررة لكليات السويداء اليوم
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلن فرع جامعة دمشق بالسويداء تأجيل الامتحانات الجامعية المقررة اليوم الاثنين في جميع كلياته نظراً للأحوال الجوية السائدة.

العالم - سوريا

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير فرع الجامعة الدكتور خالد كيوان أنه نظراً للحالة الجوية السائدة وتساقط الثلوج في المناطق الشرقية وتشكل الجليد في معظم المناطق وحرصاً على الوصول الآمن للطلبة تقرر تأجيل المواد الامتحانية المقررة اليوم في جميع الكليات على أن يتم تحديد موعدها في وقت لاحق.

ويضم فرع جامعة دمشق في السويداء كليات الفنون الثانية والهندسة الزراعية الثانية والآداب والعلوم الإنسانية الثانية والتربية الثانية والعلوم الرابعة والاقتصاد الرابعة والهندسة الميكانيكية والكهربائية الثانية.

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