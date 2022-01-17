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الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين منهم 4 أسرى محررون

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين منهم 4 أسرى محررون
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين، 9 مواطنين منهم 4 محررون، في حملة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

ومن قرى مدينة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال 4 أسرى محررين، وهم محمد وجودت البرغوثي من بلدة كوبر، وغسان وإبراهيم أبو عادي من بلدة كفر نعمة، والمواطن يوسف حسن موسى من بلدة نعلين.

وداهمت منازل بهاء دويكات من بلدة بيتا (جنوب نابلس)، وشادي أبو شارب من قلقيلية، وإبراهيم جمال وليث عودة من عزبة الطبيب (شرق قلقيلية).

وتشن قوات الاحتلال منذ ما يقرب من شهرين، حملة اعتقالات شبه يومية، في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلة، في صفوف الشبان الفلسطينيين، بالتزامن مع تصاعد حالة المقاومة الشعبية والمسلحة في الضفة ردا على اعتداءات الاحتلال و مستوطنيه.

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