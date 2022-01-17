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مصدر عسكري يمني للعالم: القوات المسلحة استهدفت بالمسيرات اهدافا عسكرية واستراتيجية في الامارات ردا على التصعيد واستمرار الحصار والعدوان

الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

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