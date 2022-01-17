بالفيديو.. المخطط الإماراتي لإحتلال الممرات المائية الليمينة

العالم - خاص بالعالم

وقال الجفري في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن الامارات بدات العمل في جزيرة عبدالكوري منذ شهرين تقريبا، بشكل سري حيث منع مايسمى بالمجلس الانتقالي قوارب الصيد من الاقتراب من هذه الجزيرة، وأضاف أن الجزيرة باتت محتلة بالكامل.

واوضح الخبير العسكري أن جزيرة عبد الكوري هي ثاني اكبر جزيرة بعد جزيرة سقطرى ومساحتها تقدر 133 كيلومتر مربع وتبعد عن جزيرة سقطرى 120 كيلومتر مربع، مشيرًا الى موقعها الاستراتيجي حيث تقع في المحيط الهندي وبالقرب من مضيق باب المندب والقرن الافريقي.

وأكد الجفري أن احتلال الامارات ومن يقف خلفها على الممرات المائية الليمينة، ياتي في اطار مخطط دولي صهيوني كبير للسيطرة على الممرات والمنافذ المائية الليمينة بما تحتل من استراتيجية في المنطقة، من اجل التصدي لمشروع خط الحرير الصيني.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..