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تغطية خاصة القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية جوية نوعية بالعمق الإماراتي

الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

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