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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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تغطية خاصة القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية جوية نوعية بالعمق الإماراتي
مصدر عسكري يمني للعالم: القوات المسلحة استهدفت بالمسيرات اهدافا عسكرية واستراتيجية في ابوظبي ردا على التصعيد الاماراتي واستمرار الحصار
مصدر عسكري يمني للعالم: القوات المسلحة استهدفت بالمسيرات اهدافا عسكرية واستراتيجية في الامارات ردا على التصعيد واستمرار الحصار والعدوان
متحدث القوات المسلحة اليمنية: بيان مهم للقوات المسلحة للاعلان عن عملية عسكرية نوعية في العمق الاماراتي خلال الساعات القادمة
متحدث القوات المسلحة اليمنية: بيان مهم للقوات المسلحة للاعلان عن عملية عسكرية نوعية في العمق الاماراتي
شرطة أبوظبي: السلطات المختصة باشرت تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين
شرطة أبوظبي: التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق
شرطة أبوظبي: انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمصفح وحريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي دون أضرار
وكالة أنباء الإمارات: انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح في أبو ظبي
مصادر فلسطينية: استشهاد الشيخ سليمان الهذالين متأثرا بإصابته جراء قيام قوات الاحتلال الصهيوني بدهسه عمدا قبل أيام في مدنية الخليل بالضفة
تغطية خاصة القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية جوية نوعية بالعمق الإماراتي
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش
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