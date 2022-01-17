مباحثات فيينا.. ماذا يجري في كواليس فندق كوبورغ؟

العالم – كشكول

صباح اليوم الاثنين غادر كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني طهران، متوجها إلى فيينا، التي من المقرر ان يصلها ايضا رؤساء الوفود الاخرى، بعد ان حصلوا على ضوء أخضر من حكوماتهم لاتخاذ قرارات قد تكون مؤثرة في دفع المباحثات، التي من المقرر ان تستأنف اليوم، الى الامام.

من المرجح ان تركز مباحثات فيينا اليوم بين رؤساء الوفود، على إلغاء الحظر الأميركي عن إيران، فهي تأتي مباشرة بعد اجتماع يوم مس الاحد لخبراء فرق العمل المعنية بإلغاء الحظر، عقد في فندق كوبورغ .

منسق الاتحاد الأوروبي في المفاوضات النووية في فيينا إنريكي مورا، كان قد أشاد في تغريدة على تويتر أمس، بإجتماع فريق العمل المعني بموضوع إلغاء الحظر، وأعرب فيها عن تقديره للجهود الجارية لإنجاح المفاوضات، مؤكدا على "ان المنطق يسود هذه العملية في إطار المفاوضات المعقدة الجارية.

ايرانيا، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين:"انه تم حل جزء كبير من نقاط الخلاف خلال الجولة الراهنة من محادثات فيينا، معتبرا ان حل المواضيع العالقة مهمة ويتطلب قرارا سياسيا من جانب واشنطن".

واكد خطيب زادة على "ان الحكومة الأميركية مسؤولة عن سياسات بلادها وهي تتحمل تبعات تنصلها عن التزاماتها في الاتفاق النووي والحاق الضرر بإيران".

وفي تفاصيل ما جرى في فيينا قال خطيب زادة:"خلال المفاوضات الاخيرة تم إعداد الكثير من الجداول وأعمدتها، وتم مسح بعض الأقواس وتحولت الاتفاقات بين الطرفين الى جمل وكلمات".

وفي تأييد واضح وصريح لما ذهب اليه خطيب زادة في تحميله امريكا مسؤولية ما جرى خلال السنوت الثلاث الماضية، اعترف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، ان :" الموقف الحالي يعود إلى انسحاب الإدارة السابقة من الاتفاق النووي، ونحن ندفع ثمن هذا الخطأ الكارثي"!.

ان خداع ادارة الرئيس الامريكي الاسبق باراك اوباما، وتهربها من رفع الحظر عن ايران، وانسحاب ادارة خلفه دونالد ترامب من الاتفاق بشكل كامل، هو الذي جعل ايران تصر وبقوة على مطالبة الجانب الاوروبي، تقديم ضمانات عملية وليس على الورق فحسب، تلزم امريكا على تنفيذ تعهداتها وفي مقدمة هذه التعهدات رفع الحظر عن ايران، وبشكل كامل وبطريقة يمكن التحقق منها. كما ان الخداع الامريكي كان السبب وراء رفض ايران، مقترح اوروبي بعودة واشنطن وطهران بشكل متزامن للاتفاق النووي، فإيران تصر على عودة واشنطن أولا باعتبارها البادئة في انتهاك الاتفاق.

من الواضح، ان الوفد الايراني المفاوض، نجح في فرض وجهة نظره بشأن الخداع الامريكي وضرورة ايجاد اليات تحول دون مواصلة امريكا خداعها للمجتمع الدولي، وهذه الحقيقة تؤكدها المعلومات التي يتم تسريبها عن سير المباحثات في فيينا، والتي تشير الى ان الخلافات في انحسار،رغم وجود نقاط مهمة لا تزال عالقة.