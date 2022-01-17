على دول تحالف العدوان ان تقيس على نفسها الضربة اليمنية للامارات

العالم – خاص بالعالم

وفي مداخلة له عبر التغطية الخاصة بشأن تنفيذ القوات اليمنية عملية جوية نوعية في العمق الاماراتي قال العقيد مجيب شمسان ان الامارات دولة هشة ولا تتحمل مثل هذه الضربات اليمنية، وان الضربة الحالية للامارات تحذير اولي من رد اشد، مؤكدا ان رسالة اليمنيين الى الامارات هي اننا قادرون على الوصول الى اي مكان للرد على العدوان، مشيرا الى ان هناك قدرات يمنية تتجاوز ما تتوقعه الامارات وان الشعب اليمني بكافة فئاته كان ينتظر هذه الضربة للعمق الاماراتي

العقيد مجيب شمسان اضاف ان الامارات عادت مجددا للواجهة بعد ان اعلنت اكثر من مرة انسحابها من المواجهة.

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