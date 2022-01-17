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بالفيديو.. عسكري يمني:

على دول تحالف العدوان ان تقيس على نفسها الضربة اليمنية للامارات

الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

قال الخبير العسكري اليمني العقيد مجيب شمسان الامارات اذا عادت للقصف فعليها ان تتحمل عمليات اقسى من القوات المسلحة اليمنية.

العالم – خاص بالعالم

وفي مداخلة له عبر التغطية الخاصة بشأن تنفيذ القوات اليمنية عملية جوية نوعية في العمق الاماراتي قال العقيد مجيب شمسان ان الامارات دولة هشة ولا تتحمل مثل هذه الضربات اليمنية، وان الضربة الحالية للامارات تحذير اولي من رد اشد، مؤكدا ان رسالة اليمنيين الى الامارات هي اننا قادرون على الوصول الى اي مكان للرد على العدوان، مشيرا الى ان هناك قدرات يمنية تتجاوز ما تتوقعه الامارات وان الشعب اليمني بكافة فئاته كان ينتظر هذه الضربة للعمق الاماراتي

العقيد مجيب شمسان اضاف ان الامارات عادت مجددا للواجهة بعد ان اعلنت اكثر من مرة انسحابها من المواجهة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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