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قيادي في حركة انصار الله:

بالفيديو..الامارات صعدت عدوانها على اليمن بعد زيارة بنيت الى ابوظبي

الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المكتب السياسي لحركة انصارالله حزام الأسد، أن واشنطن وقفت حجر عثرة أمام أي مسار سياسي من شأنه أن يساهم في حل الأزمة اليمنية.

العالم - خاص بالعالم

وفي مداخلة له عبر التغطية الخاصة بشأن تنفيذ القوات اليمنية عملية جوية نوعية في العمق الاماراتي، قال الاسد إن القوات الليمنية عبر عملية واسعة استهدفت العمق الاماراتي وذلك ردًا على تصعيد الامارات العدوانها ضد الشعب الليمني.

واضاف، أن الامارات صعدت عدوانها على الشعب اليمني بعد زيارة بينت الى ابوظبي الشهر المنصرم، واستجلبت التكفيرين ومرتزقتها من الخارج الى الاراضي الليمنية، وذلك من اجل استهداف ابناء الشعب الليمني الابرياء.

واوضح الاسد أن الطيران الاماراتي في الاونة الاخيرة استهدف الاراضي الليمني وابراج الاتصالات وخزانات مياه الشرب وقام بالكثير من الاعمال العدائية ضد اللشعب الليمني الحرة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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