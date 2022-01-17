الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢
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محمد عبدالسلام: دويلة صغيرة في المنطقة تستميت في خدمة أمريكا وإسرائيل زعمت أنها نأت بنفسها عن اليمن لكنها انكشفت مؤخرا خلاف ما زعمت

الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

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