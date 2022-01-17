الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢
٠١:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بري: لا خلاص للبنان إلا بالعودة إلى الالتزام بقواعد الدستور والقانون

بري: لا خلاص للبنان إلا بالعودة إلى الالتزام بقواعد الدستور والقانون
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ان لا خلاص ولا إنقاذ ولا حماية للبنان إلا بالعودة إلى الالتزام بقواعد الدستور والقانون وبالدولة المدنية.

العالم - لبنان

لفت رئيس مجلس النوّاب ​نبيه بري​، إلى أنّه "حبّذا لو أنّ الحركة السّياسيّة في ​لبنان​ تشبه وتتماثل ب​الحركة الثقافية​ في نقائها وابتعادها عن الابتلاء الطّائفي والمذهبي، الّذي لا شكّ أنّ مخاطره على الكيان اللّبناني هي مخاطر وجوديّة".

وأشار، خلال لقائه في مقرّ الرّئاسة الثّانية في ​عين التينة​، رئيس الحركة الثّقافيّة في لبنان باسم عباس، وأعضاء الهيئة الإداريّة الجديدة للحركة، إلى أنّ "قضاء وقدر أيّ بلد في العالم لا تُطبَّق فيه الدّساتير والقوانين، حتمًا سيكون الانهيار تلو الانهيار، فلا مناص ولا خلاص ولا إنقاذ ولا حماية للبنان إلّا بالعودة إلى الالتزام بقواعد ​الدستور​ والقانون وبالدولة المدنية".

روابط ذات صلة

الثنائي الوطني الشيعي يسجل هدفا وطنيا في مرمى المتآمرين على لبنان وشعبه

هبوط كبير للدولار في لبنان

ماذا قال فضل الله عن عودة حزب الله و حركة أمل الى اجتماعات  مجلس الوزراء

ماذا قال نبيه بري عن عودة أمل و حزب الله الى مجلس الوزراء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

على هذه الأسطح.. يفقد أوميكرون نشاطه وحيويته

محافظة عراقية تقرر تقليص الدوام الرسمي لـ 50% لهذا السبب

ألمانيا... العثور على كنز ذهبي عمره أكثر من ألفي عام

بري: لا خلاص للبنان إلا بالعودة إلى الالتزام بقواعد الدستور والقانون

وزير الداخلية اللبناني: الثقب في الطائرة اليونانية غير مرتبط بعمل إرهابي

شاهد الثلوج في ايران في صور متنوعة