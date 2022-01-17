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مراسل العالم: تحالف العدوان على اليمن يزعم اعتراض 3 طائرات مسيرة في سماء المنطقة الجنوبية في السعودية

الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

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