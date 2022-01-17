شاهد..القوات اليمنية تنفذ عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي

العالم - خاص بالعالم



الرد اليمني قاطع وصارم والتوعد اليمني يزداد جدية يوما بعد يوم، هذا ما اظهرته الاحداث التي وقعت اليوم في الامارات حيث اعلنت القوات المسلحة اليمنية استهدافها بالمسيرات اهدافا عسكرية واستراتيجية في امارة ابوظبي ردا على التصعيد الاماراتي واستمرار الحصار على الشعب اليمني.



وياتى هذا الاعلان تاكيدا على ما اعلنته السلطات الاماراتية نفسها عن اندلاع حريق صباح الاثنين أدى لانفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح أيكاد ثلاثة، بالقرب من خزنات أدنوك، كما افادت هذه السلطات بان حادث حريق اخر وقع اندلع في مطار أبوظبي الدولي وصفته بالبسيط.

هذا واشارت التحقيقات الأولية الاماراتية الى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل ان تكون لطائرات بدون طيار (درون) وقعتا في المنطقتين قد تكونا السبب في هذه الحوادث. واعلنت الامارات انها تباشر تحقيقاً موسعاً حول الحادثتين مزعنة انه لا توجد أضرار تذكر نتجت عنهما.

وفي وقت سابق حذر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، ابوظبي بتحمل عواقب التصعيد التي ستكون كبيرة وعليها أن تتحمل النتائج، يوما بعد يوم تثبت صنعاء جدية تحذيرها فقبل انفجار وحريق صباح الاثنين إسقطت القوات اليمنية بصاروخ أرض جو محلي الصنع، طائرة تجسسية مسلحة نوع “وينغ لونغ2” صينية الصنع تابعة لسلاح الجو الإماراتي، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عين بمحافظة شبوة.

وقبل هذا وفي بداية العام ضبطت القوات البحرية اليمنية سفينة الشحن الإماراتية العسكرية، في عملية أكد الخبراء أنها تشير الى ما تمتلكه صنعاء من قدرات عسكرية كبيرة.

وصعدت ابوظبي في الاوانة الاخيرة من عدوانها على اليمن خاصة عبر زج مرتزقة ألوية العمالقة للهجوم على مديريات محافظة شبوة.