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العجري: الإمارات خادم صغير للأمريكيين والإسرائيليين

العجري: الإمارات خادم صغير للأمريكيين والإسرائيليين
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

أكد عضو الوفد الوطني المفاوض في حكومة الانقاذ بصنعاء عبدالملك العجري العجري ان الإمارات خادم صغير للأمريكيين والإسرائيليين ولا يمكن الثقة بها حتى على المستوى الإقليمي، معتبرا ان التحرك الإماراتي الأخير في اليمن أعادها للواجهة وهي لا تستطيع تحمل ضربات مكثفة كالتي تتعرض لها السعودية.

العالم- اليمن

واعتبر العجري في تصريح لـ "المسيرة" اليوم الاثنين، إن سياسة النأي بالنفس التي أعلنت عنها الإمارات ظهرت أنها كذبة وخدعة داخليا وإقليميا.

وقال العجري إن الإمارات خادم صغير للأمريكيين والإسرائيليين ولا يمكن الثقة بهم حتى على المستوى الإقليمي.

وأضاف بقوله: "بعد الاقتراب من تحرير مارب دفع الأمريكيون الإماراتيين للعودة والتحرك في اليمن وهذا يثبت أنها أداة لرأس العدوان الحقيقي أمريكا وإسرائيل".

وذكر أن التحرك الإماراتي الأخير في اليمن أعادها للواجهة، منوهاً أنها لا تستطيع تحمل ضربات مكثفة كالتي تتعرض لها السعودية.

ولفت العجري إلى أن الإمارات وقعت في فخ أمريكي إسرائيلي سعودي بالعودة للواجهة في اليمن، مشيرا إلى أن عملية استهداف أبوظبي ما هي إلا مقدمة ولا يزال هناك الكثير من المفاجآت في جعبة القوات المسلحة لردع الإمارات.

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