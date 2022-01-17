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مقدسي في حي شيخ جراح الاحتلال يشرع بهدم بيته وهو يهدد بحرق نفسه

الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

اندلعت مواجهة بين قوات الإحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين بعد أن حاصرت قوات الاحتلال الاسرائيلي منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس تمهيدًا لإخلاء بيته.

العالم - خاص بالعالم

وقد ظهر المقدسي محمود صالحية في مقطع فيديو وهو يعتصم مع أولاده بداخل المنزل، مهددًا بإشعال النيران به في حال أقدم الاحتلال على إخلائه.

و، إقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي بأعداد كبيرة وطواقم البلدية،اعقار محمود صالحية بعد محاصرته بالكامل، وشرعوا بعملية الاخلاء.

ويتألف عقار صالحية من منزلين ومنشأة تجارية وقطعة أرض، ويأتي ذلك بعد 23 عاما خاضتها العائلة في المحاكم لحماية عقارها، الا أن البلدية صادرتها بحجة المنفعة العامة.

ويبعد عقار عائلة صالحية عدة أمتار عن فندق شبرد الذي هدم عام 2011 وبني على أنقاضه 28 وحدة استيطانية ويتم العمل هذه الأيام على توسيع عدد الوحدات الاستيطانية فيه، وإضافة الى مخطط لجمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية لتحويل قصر المفتي البالغة مساحته 500 مترا الى كنيس، وأرض يجري مساحتها 25 دونما "كرم المفتي" يجري تحويلها لحديقة عامة.

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