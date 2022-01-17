الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢
٠٢:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

محافظة عراقية تقرر تقليص الدوام الرسمي لـ 50% لهذا السبب

محافظة عراقية تقرر تقليص الدوام الرسمي لـ 50% لهذا السبب
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

قررت خلية الأزمة في محافظة كركوك بالعراق، اليوم الاثنين، تقليص الدوام الرسمي إلى 50% في دوائر المحافظة.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان ، إنه "بالنظر لارتفاع إصابات كورونا في المحافظة وللحد من انتشار الفايروس ومتحوراته المختلفة خصوصاً أوميكرون، تقرر تقليص الدوام الرسمي بنسبة 50% لكافة الدوائر اعتباراً من 17 كانون الثاني ولغاية 27 من الشهر نفسه".

وأضافت، أنه "يترك لرئاسة محكمة استئناف كركوك وجامعة كركوك ومديرية تربية كركوك تحديد نسبة الدوام بحسب متطلبات العمل في دوائرهم، على أن يتم تطبيق القرار الخاص بإبراز كارت اللقاح وفحص pcr لم يمض عليه اسبوع كشرط لدخول دوائر الدولة كافة".

هذا وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها "سجلت 4466 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 582 شخصا للشفاء".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 5 حالات في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 65113 ".

وسجل العراق أمس 3630 إصابة بكورونا و5 حالات وفاة.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

اكتشاف متغير جيني يحمي من العدوى الشديدة لكورونا

إجراءات 'صارمة' تمنع فئة معينة من السفر خارج العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العجري: الإمارات خادم صغير للأمريكيين والإسرائيليين

أبوظبي تعترف بتعرضها لهجوم جوي

مصر.. العثور على آخر ضحايا حادث مأساوي هز الرأي العام (صورة)

شاهد.. حيوانات الرنة ضحية التقدم البشري

الباحث الرئيسي في مشروع دراسة لقاح سبايكوجن: جرعة "سبايكوجن" تزيد الاجسام المضادة المعادلة أكثر من 25 ضعفا

روبوت ينقذ طفلا.. منعه المرض من الحضور للمدرسة