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عطوان يصدر أول تعليق على العملية النوعية في العمق الاماراتي

عطوان يصدر أول تعليق على العملية النوعية في العمق الاماراتي
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

علق الكاتب العربي الكبير عبد الباري عطوان على العملية النوعية للقوات المسلحة اليمنية في العمق الاماراتي ردا على مشاركتها في العدوان على اليمن.

العالم- اليمن

ووصف عطوان العملية النوعية بالغير مسبوقة مؤكدا بأنها انها ليست سوى الرد الاول على مشاركة الامارات بقوة مباشرة أو عبر حلفائها في شبوة ومأرب.

وأكد عطوان ان الحرب في اليمن تدخل مرحلة جديدة وهذه الهجمات رسالة تحذيرية متوقعة وغير مسبوقة ولهذا كانت الاضرار محدودة والباب بات مفتوحا للوسطاء.

ولم تكشف القوات المسلحة اليمنية بعد عن طبيعة الاهداف في العمق الاماراتي إلا ان متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أعلن في وقت سابق الكشف عن عملية عسكرية نوعية للقوات المسلحة في العمق الإماراتي خلال الساعات القادمة

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