كيف تُعالجين طفلك من السعال دون أدوية؟

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استشارية الأمراض الباطنية للأطفال الدكتورة منى العبد الهادي، كشفت عن بعض العلاجات الصحية التي تساعد على التخلص من سعال الأطفال أثناء النوم، ويمكن للأمهات إعدادها لأطفالهن المصابين بالسعال في المنزل؛ ليتناولوها قبل نومهم، وهذه العلاجات هي:

الليمون والعسل

يمكنك خلط عصير نصف حبة ليمون، وملعقة صغيرة من العسل، وإعطاء المزيج للطفل، فالليمون يعد من المصادر الطبيعية الغنية بفيتامين "C" الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي للطفل.

الجزر والبرتقال

اسلقي الجزر وبعد أن ينضج اخلطيه مع كمية مناسبة من عصير البرتقال، ثم قدميه إلى طفلك المصاب بالكحة، حيث يعد البرتقال والجزر من الأغذية الطبيعية التي تحتوي على مجموعة من الفيتامينات المهمة، ما يجعلهما علاجاً فاعلاً للكحة وتخفيفها.

الحبة السوداء

وذلك بطحنها جيداً، ثم إضافة ملعقة من العسل إليها، كما يمكن أن يتم عمل خليط من حبة البركة المطحونة والحليب الذي يتناوله الطفل.

النعناع

بغلي كمية مناسبة من الماء، ثم إضافة أوراق النعناع الطازج إليه، وبعد أن يبرد قليلاً، تضاف إليه إضافة ملعقة صغيرة من العسل، ويقدم إلى الطفل.