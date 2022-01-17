الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢
٠٢:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: قائد القوات المسلحة اليمنية مهدي المشاط يبارك عملية القوات المسلحة في العمق الإماراتي

الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصين تؤكد على معارضتها الحازمة للحظر ضد إيران

كيف تُعالجين طفلك من السعال دون أدوية؟

وزير الدفاع يتفقد امكانيات منظمة الصناعات الجوية في اصفهان

العامري وبارزاني يبحثان تشكيل الحكومة العراقية

بالفيديو.. الشيخ عبد الله الصالح: الشعب البحريني يطالب بالانتماء الى عمقه العربي والاسلامي

بالفيديو.. اعلامي بحريني: اطلاق سراح المعتقلين البحرينيين يرتبط بقرار من العائلة المالكة