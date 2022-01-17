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المشاط: اذا استمر العدوان ومسلسل جرائمه والسعي لاحتلال اليمن فإن هذا سيشكل في المستقبل مخاطر حقيقية على الاقتصاد والاستثمار في الامارات

الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

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