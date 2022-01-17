اطلاق سراح المعتقلين البحرينيين يرتبط بقرار من العائلة المالكة

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "حديث البحرين" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت اضاف ان مجلس الوزراء والبرلمان البحريني والجمعيات المدنية في المملكة لا يستطيعون التدخل في اطلاق سراح المعتقلين وان اطلاق سراحهم يرتبط بقرار من العائلة المالكة. مؤكدا ان التضييق على المساجين باتت سنة جارية لان السجناء في السجن يجعلون الحركة الثورية جارية فكيف يكون لو خرجوا للشارع.

الدكتور جواد عبد الوهاب اشار الى ان كل ما يجري في السجون بحق المعتقلين يلخص عقلية النظام الخليفي. مؤكدا ان النظام الخليفي يريد ان يفرض رأيه على المجتمع.

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