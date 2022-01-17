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بالفيديو.. اعلامي بحريني:

اطلاق سراح المعتقلين البحرينيين يرتبط بقرار من العائلة المالكة

الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

قال الاعلامي البحريني الدكتور جواد عبد الوهاب ان الانظمة الدكتاتورية تستفيد من اعتقال المواطنين ولو كانو سلميين. وتريد بذلك ان تجعل المعتقلين رهائن لديها وورقة مساومة مع المعارضة.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "حديث البحرين" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت اضاف ان مجلس الوزراء والبرلمان البحريني والجمعيات المدنية في المملكة لا يستطيعون التدخل في اطلاق سراح المعتقلين وان اطلاق سراحهم يرتبط بقرار من العائلة المالكة. مؤكدا ان التضييق على المساجين باتت سنة جارية لان السجناء في السجن يجعلون الحركة الثورية جارية فكيف يكون لو خرجوا للشارع.

الدكتور جواد عبد الوهاب اشار الى ان كل ما يجري في السجون بحق المعتقلين يلخص عقلية النظام الخليفي. مؤكدا ان النظام الخليفي يريد ان يفرض رأيه على المجتمع.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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