"بلومبيرغ": ولي عهد أبو ظبي يلغي اجتماعا مع رئيس كوريا الجنوبية

العالم- الامارات

وأفاد مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية بأن الاجتماع ألغي بسبب ما وصفه"مسألة غير متوقعة تتعلق بأمن الدولة"، حسب ما ذكرته وكالة "بلومبيرغ".

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة أبو ظبي عن وفاة مواطن باكستاني وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين، جراء الانفجار والحرائق التي شهدتها العاصمة يوم الاثنين.

وكانت شرطة أبو ظبي قد قالت في وقت سابق، إن انفجارا وقع في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح، وحريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي، مؤكدة أنه "لا أضرار عن الحادثين".

من جهتها، أوضحت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن "التحقيقات الأولية لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق".

وافادت بلومبيرغ ان تقارير تشير الى ان منشئات النفط الإماراتية لحقت بها اضرارا جسيمة بسبب هجوم الطائرات المسيرة؛ مما يثير قلق مراقبي سوق النفط لوجود تهديد مستمر ضد البنية التحتية النفطية في المنطقة.

وقال ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في تغريدة على تويتر: بيان مهم للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي خلال الساعات القادمة.

وصعدت الإمارات حديثا من عدوانها على اليمن إذ قامت بالزج بقوات تأتمر بأمرها مما تسميها ألوية العمالقة المشكلة من جماعات سلفية وتكفيرية وداعشية للعدوان على مديريات محافظة شبوة، كما صعدت من عدوانها بنقل أسلحة ومعدات عسكرية لمليشيات تابعة للعدوان عبر المياه الإقليمية اليمنية.