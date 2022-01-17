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أ ف ب عن مسؤولين طبيين: ثلاثة قتلى في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري في الخرطوم

الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

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