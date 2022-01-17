أردوغان يصل ألبانيا في زيارة رسمية

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وبحسب وكالة الأناضول، تأتي زيارة أردوغان على رأس وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الألباني، حيث من المتوقع أن يناقش الجانبان جميع جوانب الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وألبانيا وخطوات تعزيز التعاون بين البلدين.

وتتضمن زيارة الرئيس التركي حضور مراسم تسليم مئات المنازل التي بناها مواطن تركي في بلدة لاك الشمالية الغربية، والتي ضربها زلزال قوي في نوفمبر / تشرين الثاني 2019.

كما سيفتتح أردوغان مسجد إيثيم بك في العاصمة تيرانا، والذي تم ترميمه من قبل وكالة التعاون والتنسيق التركية.