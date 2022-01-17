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اتفاق ليبي اماراتي على إتاحة تقدم الليبيين لطلب التأشيرة الإماراتية إلكترونيا

اتفاق ليبي اماراتي على إتاحة تقدم الليبيين لطلب التأشيرة الإماراتية إلكترونيا
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

اتفقت ليبيا والإمارات يوم الاثنين على إتاحة تقدم الليبيين لطلب التأشيرة الإماراتية إلكترونيا، دون الحاجة لمراجعة السفارات الإماراتية.

العالمافريقيا

وبحسب"الخارجية الليبية"، جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا نجلاء المنقوش السفير محمد علي الشامسي سفير الإمارات الجديد والذي قدم لها نسخة من أوراق اعتماده كسفير لبلاده لدى ليبيا.

ونقل السفير في مستهل اللقاء تحيات وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان للوزيرة.

وأكد محمد علي الشامسي دعم بلاده للجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة، كما جدد التأكيد على حرص بلاده على تعزيز وتطوير التعاون المشترك وبما يخدم مصلحة الشعبين.

وأفادت الخارجية الليبية بأنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الدفع بالتعاون الاقتصادي والطاقة المتجددة والاستثمارات، إضافة إلى تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، والإستفادة من التجربة الإماراتية في مجال التطوير والإعمار.

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