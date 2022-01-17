ملخص العين الإسرائيلية.. المقاومة تقهر الكيان

العالم – العين الإسرائيلية

وكشف البرنامج الذي يبث اسبوعيا، قلق الكيان الصهيوني من الجهوزية العسكرية للمقاومة الفلسطينية وذلك من خلال تقارير تلفزيونية عبر القنوات العبرية. كما كشفت البرنامج التهديدات الاسرائيلية لإيران على خلفية برنامجها النووي ومفاوضات فيينا للرفع الحظر الاقتصادي عن ايران.

وقال ضيف الحلقة النائب السابق في البرلمان اللبناني الدكتور نزيه منصور ان الكيان الصهيوني وصل الى قناعة كاملة بأن كل الحروب التي خاضها ضد فلسطين المحتلة لن تؤدي الى استقراره ولن تؤدي الى الاعتراف به.

واضاف ان المقاومة الفلسطينية ومن خلال التزامها بمبدأ القضية الفلسطينية لن تعترف بالكيان الصهيوني وسوف تهزمه بين الفينة والأخرى على غرار الهزائم التي مني بها الاحتلال سابقا وكان آخرها عملية "سيف القدس". مؤكدا ان الكيان لطالما اعترف انه ليست غزة التي تشكل خطرا عليه وانما الفلسطيني الموجود في الاراضي المحتلة والذي يسميه بالاسرائيلي ايضا بات يشكل خطرا على الاسرائيلي المحتل بعد التحاقه بالمقاومة دون الاعلان عن موقفه.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيف الحلقة:

د. نزيه منصور – نائب سابق في البرلمان اللبناني

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6001343