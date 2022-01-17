الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

ملخص العين الإسرائيلية.. المقاومة تقهر الكيان

الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

ناقش برنامج "العين الإسرائيلية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت جهوزية المقاومة والتهديدات الاسرائيلية لإيران.

العالم – العين الإسرائيلية

وكشف البرنامج الذي يبث اسبوعيا، قلق الكيان الصهيوني من الجهوزية العسكرية للمقاومة الفلسطينية وذلك من خلال تقارير تلفزيونية عبر القنوات العبرية. كما كشفت البرنامج التهديدات الاسرائيلية لإيران على خلفية برنامجها النووي ومفاوضات فيينا للرفع الحظر الاقتصادي عن ايران.

وقال ضيف الحلقة النائب السابق في البرلمان اللبناني الدكتور نزيه منصور ان الكيان الصهيوني وصل الى قناعة كاملة بأن كل الحروب التي خاضها ضد فلسطين المحتلة لن تؤدي الى استقراره ولن تؤدي الى الاعتراف به.

واضاف ان المقاومة الفلسطينية ومن خلال التزامها بمبدأ القضية الفلسطينية لن تعترف بالكيان الصهيوني وسوف تهزمه بين الفينة والأخرى على غرار الهزائم التي مني بها الاحتلال سابقا وكان آخرها عملية "سيف القدس". مؤكدا ان الكيان لطالما اعترف انه ليست غزة التي تشكل خطرا عليه وانما الفلسطيني الموجود في الاراضي المحتلة والذي يسميه بالاسرائيلي ايضا بات يشكل خطرا على الاسرائيلي المحتل بعد التحاقه بالمقاومة دون الاعلان عن موقفه.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيف الحلقة:

د. نزيه منصور – نائب سابق في البرلمان اللبناني

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6001343

روابط ذات صلة

رصد طائرة حفتر في 'اسرائيل' ..ماذا يفعل الدبيبة وحفتر هناك؟!

هكذا تعمل 'إسرائيل' على 'ترويض' العقل العربي للقبول بها!

'سوروس' وتحويل "منظمات المجتمع المدني" الى حصان طراودة أمريكي

إسرائيلية تسخر من التطبيع مع الإمارات.. "لو كل العرب زي دبي"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. برلماني لبناني: الحروب الإسرائيلية لن تؤدي الى استقرار الكيان المحتل

تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. أين وصل الحراك السياسي في العراق؟ومليونيات السودان

السودان: رئيس مجلس السيادة يترأس الجلسة الطارئة لمجلس الأمن والدفاع

وكالة بلومبيرغ : الهجوم على أبو ظبي الاكبر من نوعه

المشاط يحذر الإمارات من المخاطر الاقتصادية إذا استمر العدوان على اليمن

ثلاثة قتلى في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري في الخرطوم