الحروب الإسرائيلية لن تؤدي الى استقرار الكيان المحتل

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "العين الإسرائيلية" الي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت اضاف ان المقاومة الفلسطينية ومن خلال التزامها بمبدأ القضية الفلسطينية لن تعترف بالكيان الصهيوني وسوف تهزمه على غرار الهزائم التي مني بها الاحتلال سابقا وكان آخرها عملية "سيف القدس". مؤكدا ان الكيان لطالما اعترف انه ليست غزة التي تشكل خطرا عليه وانما الفلسطيني الموجود في الاراضي المحتلة والذي يسميه بالاسرائيلي ايضا بات يشكل خطرا على الاسرائيلي المحتل.

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