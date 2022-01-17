الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢
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وزير الخارجية الإيراني ونظيره الروسي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والترتيبات لزيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى موسكو ومستجدات محادثات فيينا

الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

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