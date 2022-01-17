وفد سوري يبحث مع رئيس القرم سبل تعزيز التعاون المشترك

العالم - سوریا

وقال الرئيس أكسيونوف خلال لقائه في سيمفروبول الوفد الاقتصادي السوري برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل إن “شركات القرم مستعدة لزيادة العلاقات مع الجانب السوري ونحن نمضي قدماً معاً وننفذ برنامجاً لتطوير الشراكة التجارية السورية القرمية ولا سيما موضوع شركة الشحن”.

وأضاف رئيس القرم “نحن ممتنون لكم على جميع إجراءات الاستجابة لطلباتنا وتسهيل إجراءات التعاون بين البلدين.. لقد ذهبت وفودنا أكثر من مرة إلى سوريا وشاركوا في المنتديات واللجان والمعارض وحملوا مزاجاً جيداً وخطط عمل واعدة لدى عودتهم”.

بدوره أكد الوزير الخليل أن الزيارات المتبادلة تشكل خطوات مهمة جداً معرباً عن أمله بمزيد من التعاون والزيارات المستمرة لممثلي دوائر الأعمال والقطاع الخاص من البلدين حتى يتوصلوا إلى اتفاقات فيما بينهم منوهاً بزيارة مسؤولي القرم لمعرض دمشق الدولي في آخر دورة أقيمت له.

ولفت الوزير الخليل إلى أن الهدف من زيارة الوفد السوري هو وضع الخطوط العريضة لخطط العمل المستقبلية بين الجانبين وتحديد القضايا الإشكالية وتذليلها.

وكان الوفد الاقتصادي السوري وصل اليوم في زيارة رسمية لجمهورية القرم لإجراء مباحثات حول آفاق التعاون المشترك بين سوريا وشبه الجزيرة الروسية.

وقال المندوب الدائم لجمهورية القرم لدى الرئاسة الروسية غيورغي مرادوف إن “زيارة الوفد السوري تأتي أيضاً للمشاركة في الاجتماع الأول لمجموعة العمل الروسية السورية المشتركة حول التعاون التجاري والاقتصادي”.

ويضم الوفد السوري كلاً من نائب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا الأحمد ونائب وزير النقل محمد عمار كمال الدين ونائب وزير السياحة غياث الفرح ومدير إدارة العمليات المصرفية في مصرف سوريا المركزي فؤاد علي ومدير دائرة التعاون مع الدول الأوروبية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي طارق الجوابرة والملحق بالسفارة السورية في روسيا الاتحادية أحمد قدورة.

تجدر الإشارة إلى أن سوريا وجمهورية القرم الروسية وقعتا عام 2019 اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61 في مجالات إنشاء بيت تجاري وشركة ملاحة للقطاع الخاص وتبادل المشاركات في المعارض.