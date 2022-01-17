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قوى الحرية والتغيير السودانية تدعو إلى عصيان مدني شامل

قوى الحرية والتغيير السودانية تدعو إلى عصيان مدني شامل
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

أطلقت قوى الحرية والتغيير السودانية المعارضة، دعوة لبدء عصيان مدني شامل لمدة يومين اعتبارا من غد الثلاثاء، ردا على سقوط قتلى من المتظاهرين.

العالم افريقيا

وقالت قوى الحرية والتغيير السودانية في بيان لها حول مجزرة ١٧ يناير التي إرتكبتها السلطة الانقلابية:

واصلت السلطة الإنقلابية إرتكاب المجازر في حق شعب أعزل خرج يطلب حريته وكرامته، فقابلته بزخات الرصاص والمدافع المضادة للطائرات وكل أشكال العنف العاري الذي يدلل على إجرام هذه السلطة ووحشيتها ويؤكد عزلتها وذهابها المتعجل لقدرها المحتوم وهو السقوط المدوي والتشييع لمزابل التاريخ.

إننا في قوى الحرية والتغيير إذ نترحم على شهداء الثورة السودانية فرداً فرداً فإننا نؤكد لهم أن أرواحهم الطاهرة لم ترتقي سُداً، وأن المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم سيحاسبوا بجرمهم وأن ما ناضلوا من أجله سيتحقق في وطن لن يظلم أو يقتل فيه أحد.

رداً على مجزرة اليوم واستمراراً للغضب الشعبي والمقاومة السلمية الباسلة، فإننا ندعو كل جماهير شعبنا للدخول في عصيان مدني شامل لمدة يومين إعتباراً من الغد، ولتكن فترة العصيان هذه فترة لتجميع قوانا الثورية وتوحيدها وتجهيزها لخوض المعركة الحاسمة لإسقاط سلطة الإنقلاب. والنصر آت لا محالة وسوء العاقبة لكل َن يقف أمام إرادته الجبارة.

المكتب التنفيذي - قوى الحرية والتغيير
١٧ يناير ٢٠٢٢م

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