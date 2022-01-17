الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢
٠٦:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

العميد يحيى سريع: القوات المسلحة وهي تنفذ اليوم ما وعدت به تجدد تحذيرها لدول العدوان بأنها ستتلقى المزيد من الضربات الموجعة والمؤلمة

الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصر.. تطورات جديدة في أزمة وفاة وائل الإبراشي واستدعاء طبيب آخر للتحقيق

اتفاق ليبي اماراتي على إتاحة تقدم الليبيين لطلب التأشيرة الإماراتية إلكترونيا

20 إصابة بمواجهات مع الاحتلال غربي نابلس

كأس إفريقيا.. المجموعة الأولى تبوح بكامل أسرارها

بعد دراسة "الشاي الملوث".. موريتانيا تترقب نتائج الفحوص

بالفيديو.. تفاصيل عمليات القوات اليمنية في العمق الاماراتي على لسان العميد سريع