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ترکیا
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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فی البیت الابیض
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القوات المسلحة اليمنية تعلن الإمارات "دويلة غير آمنة طالما استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن"
العميد سريع: نحذر الشركات الأجنبية والمواطنين والمقيمين في دولة العدو الإماراتي بالابتعاد عن المواقع والمنشآت الحيوية حفاظاً على سلامتهم
العميد سريع: نحذر الشركات الأجنبية والمواطنين والمقيمين في دولة العدو الإماراتي بالابتعاد عن المواقع والمنشآت الحيوية حفاظاً على سلامتهم
العميد يحيى سريع: لن نتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة
العميد يحيى سريع: القوات المسلحة وهي تنفذ اليوم ما وعدت به تجدد تحذيرها لدول العدوان بأنها ستتلقى المزيد من الضربات الموجعة والمؤلمة
العميد يحيى سريع: القوات المسلحة وهي تنفذ اليوم ما وعدت به تجدد تحذيرها لدول العدوان بأنها ستتلقى المزيد من الضربات الموجعة والمؤلمة
القوات المسلحة اليمنية: تمت العملية الموفقة بخمسة صواريخ بالستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة
العميد سريع: العملية استهدفت مطاري دبي وأبو ظبي ومصفاة النفط في المصفح في أبو ظبي وعدداً من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة
بيان القوات المسلحة اليمنية للكشف عن تفاصيل العملية في العمق الإماراتي
وزير الخارجية الإيراني ونظيره الروسي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والترتيبات لزيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى موسكو ومستجدات محادثات فيينا
العميد سريع: نحذر الشركات الأجنبية والمواطنين والمقيمين في دولة العدو الإماراتي بالابتعاد عن المواقع والمنشآت الحيوية حفاظاً على سلامتهم
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش
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