الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢
٠٧:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

لافروف يسخر من "السيناريوهات الأمريكية الـ18" بشأن أوكرانيا

لافروف يسخر من
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

سخر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من التصريحات الأمريكية التي تحدثت عن وجود "18 سيناريو رد أمريكي حول التصعيد في أوكرانيا"، مشيرا إلى وجود منافسة حادة بين المؤسسات الأمريكية وسباق حول إصدار هذه السيناريوهات.

العالم-روسيا

ويأتي تعليق لافروف، ردا على تصريحات نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، والتي زعمت في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن امريكا قد "طورت 18 سيناريو مختلف للعمل في حالة حدوث تصعيد حول أوكرانيا".

وبدوره، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا تدرس عدة خيارات للتعامل مع الوضع الأوكراني في حال تفاقمه.

وبحسب واشنطن فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتصاعد في حال "اعتدت" روسيا عليها. ومن جانبها أكدت موسكو أنها لا تنوي الاعتداء على أحد، مشيرة إلى أن مزاعم "العدوان الروسي" تُتخذ ذريعة لوضع المزيد من آليات الناتو العسكرية عند الحدود الروسية.

روابط ذات صلة

لافروف مهاتفا بأمير عبداللهيان: هذا أبرز ما ناقشه الوزيران

لافروف: روسيا تسعى لعقد مؤتمر إيراني-عربي لبحث القضايا الإقليمية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو..أحداث مليونية الـ17 من يناير في السودان

رجل دين لبناني: حزب الله يحمل مشروعًا مقاومًا

لافروف يسخر من "السيناريوهات الأمريكية الـ18" بشأن أوكرانيا

وفد سوري يبحث مع رئيس القرم سبل تعزيز التعاون المشترك

الديمقراطي الكردستاني يشدد على احترام الثوابت الدستورية

مصر.. تطورات جديدة في أزمة وفاة وائل الإبراشي واستدعاء طبيب آخر للتحقيق