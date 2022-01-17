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مراسل العالم: تحالف العدوان السعودي يقول انه بدأ تنفيذ عمليات قصف جوي على العاصمة اليمنية صنعاء

الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

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