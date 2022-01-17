مباحثات سورية عراقية حول أمن الحدود

العالم-سوريا

ونقلت وكالة "سانا" عن الدندح أن اللقاء "بحث موضوع الخندق الذي أقيم على طول الحدود السورية العراقية وتعزيزه بالأسلاك الشائكة، ووسائل الرصد الحديثة ومنها الكاميرات الحرارية".

وأضاف الدندح أن الجانبين حريصان على "تشديد أمن الحدود المشتركة ومنع تسلل الإرهابيين عبرها وتبادل المعلومات الأمنية بين البلدين حول هذا الموضوع".

وقالت مستشارية الأمن القومي العراقي إن الأعرجي والدندح بحثا آخر مستجدات الأوضاع والتعاون المشترك في تأمين الحدود بين البلدين وملف مخيم الهول للاجئين.

ونقلت الوكالة عن الأعرجي أن "سوريا جزء من الأمة العربية وامتداد للعمق العربي وأن شعبها أثبت صموده بوجه كل المؤامرات".