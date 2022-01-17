الإمارات تطلب من الولايات المتحدة تصنيف انصارالله جماعة "إرهابية"

العالم-الامارات

وقال مسؤول إماراتي رفيع المستوى لموقع "أكسيوس" إنه وخلال المكالمة بين عبد الله بن زايد والوزير بلينكن، كان هناك نقاش حول فكرة إعادة تصنيف انصارالله على أساس أفعالهم الحالية.

وادعى المسؤول الاماراتي بأن الهجوم الأخير على أهداف مدنية في أبو ظبي، واختطاف سفينة ترفع علم الإمارات، يندرجان مباشرة في هذه الفئة.

وانفجرت ثلاث ناقلات نفط قرب ميناء أبوظبي ظهر الاثنين بعد تعرضها للهجوم.

وأعلن الجیش الیمنی مسؤوليته عن الهجوم وقال إنه أطلق صواريخ وطائرات مسيرة على ميناء أبو ظبي.

ومنذ الهجمات، أجرى المسؤولون الإماراتيون محادثات مع العديد من حلفائهم الإقليميين ومع إدارة بايدن بشأن الخطوات التالية.

كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مساء اليوم الاثنين تفاصيل العمليات النوعية التي نفذتها القوات المسلحة استهدفت العمق الإماراتي.

واضاف العميد سريع في بيان: نفذت القوات المسلحة عملية "اعصار اليمن" في العمق الاماراتي مستهدفة عدد من المواقع والمنشآت الحساسة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، أن العملية نفذت بخمسة صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة واستهدفت مطاري دبي وابو ظبي ومصفاة النفط في المصفح في ابو ظبي وعدد من المواقع والمنشات الإماراتية الهامة والحساسة.