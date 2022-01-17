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بوريل: الهجوم على أوكرانيا لا يبدو السيناريو الأرجح

بوريل: الهجوم على أوكرانيا لا يبدو السيناريو الأرجح
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

صرح مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل بأنه لا يعتبر "الهجوم" على أوكرانيا السيناريو الأرجح.

العالم-اوروبا

وقال بوريل في كلمة أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي يوم الاثنين، إن "هجوما واسع النطاق على أوكرانيا لا يبدو لي السيناريو الأكثر احتمالا".

ودعا بوريل روسيا إلى "وقف التصعيد" حول أوكرانيا، مؤكدا أن "أمن أوروبا مستحيل بدون أمن أوكرانيا".

وبشأن القضايا الأمنية في أوروبا، قال بوريل إن "مراجعة منظومة الأمن الأوروبي قد تكون نافعة بالنسبة للجميع"، مشيرا إلى أن تغيرات كثيرة حصلت بعد الاجتماعات الأوروبية في هلسنكي عام 1975.

وتابع: "إذا كانت مناقشة تلك القضايا هدف روسيا، فعلينا أن نعدل جدول الأعمال ونوسع دائرة المشاركين في المناقشات".

يذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا واتهمت موسكو في الفترة الأخيرة بالتحضير "للهجوم" على أوكرانيا، الأمر الذي نفته روسيا مرارا.

وطرحت روسيا على الولايات المتحدة والناتو في ديسمبر الماضي مجموعة من المقترحات للأمن الأوروبي وطالبت بتقديم ضمانات أمنية لها بعدم توسع الناتو شرقا ووقف انتشار بنيته التحتية العسكرية على تخومها.

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بوريل: الهجوم على أوكرانيا لا يبدو السيناريو الأرجح

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