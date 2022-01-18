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قبائل اليمن تبارك استهداف العمق الإماراتي

قبائل اليمن تبارك استهداف العمق الإماراتي
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

باركت قبائل اليمن، عملية القوات المسلحة اليمنية النوعية في العمق الإماراتي.

العالم - اليمن

وعبر مجلس التلاحم الشعبي القبلي، في بيان، مساء الاثنين، عن الفخر بتنفيذ هذه العملية.

ودعا البيان القيادة العليا إلى تكثيف عملياتها وضرباتها المـوجعة لأعماق حلف الــعـدوان بما يفضي لوقف العدوان ودحر الاحتلال ورفع الحصار بشكل كلي.

وجدد مجلس التلاحم الشعبي القبلي، الدعوة لكافة قبائل اليمن الأحرار إلى مواصلة النفـير العام ورفد جبهات الشرف بالمال والرجال حتى ينال الوطن كامل السيادة والحرية والاستقلال.

وكان القوات المسلحة اليمنية كشفت مساء أمس الإثنين، عن تفاصيل العملية العسكرية النوعية "عملية إعصار اليمن" التي استهدفت مطاري دبي وأبو ظبي ومصفاة النفط في المصفح في أبو ظبي وعدداً من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة.

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