الشيخ الخزعلي يبارك لليمنيين تطور قوة الردع والروح الثورية

العالم-العراق

وقال الخزعلي في تغريدة على "تويتر" ما نصه: "نبارك للأخوة المظلومين في يمن العز والصمود، الذين يدافعون عن بلدهم وشعبهم ضد عدوان جائر من تحالف ظالم استباح دماء اطفالهم ونسائهم وشيوخهم كان لحكام الامارات اليد الطولى فيه، هذا التقدم الهائل في قوة الردع وهذه الروح الثورية التي لا تقبل ان تنكسر رغم كل الألم ورغم تكالب قوى الشر والرذيلة والتطبيع عليهم ونقول لهم نراكم المصداق لقول الله تعالى (إن تنصروا الله ينصركم ويثبّت أقدامكم) بوركتم يا انصار الله ومن نصر الى نصر بقوة العزيز المقتدر كما ونحذر حكام دويلة الامارات المطبعين مع الصهاينة من مغبة استمرارهم في التدخل بالشأن العراقي الداخلي وزرعهم بذور الفتن والتفرقة بين ابناء شعبنا الحر الكريم ونقول لهم ان العراقيين اباة الضيم مرفوعو الهام، لم ولن يسمحوا لكم ولا لغيركم بالتمادي في التجاوز على سيادة العراق وتهديد الامن والسلم الاهلي في عراقنا الغالي".