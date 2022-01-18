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الإطار التنسيقي العراقي: انفراج سياسي قريب

الإطار التنسيقي العراقي: انفراج سياسي قريب
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون في العراق، عالية نصيف، الاثنين، أن تفكيك أي مكون لن يصب في مصلحة الآخر، بل يضر العراق، فيما أشارت إلى ان هناك انفراج سياسي قريب.

العالم-العراق

وقالت نصيف في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "تفتيت أي بيت من البيوتات الثلاث (الشيعية أو السنية أو الكردية) لا يصب في مصلحة أحد، بل يضر العراق أولاً وأخيراً"، لافتة إلى أن "تركيبة العملية السياسية واضحة بأنها مبنية على المكونات".

وبينت، أن "جولة زعيم تحالف الفتح هادي العامري هدفها إعادة الوفاق داخل البيت الشيعي، حيث هناك حلحلة وشبه اتفاق على بعض المبادئ مع الشركاء"، مؤكدة أن "تلك الزيارة تأتي ضمن إطار عرض ما تم حلحلته خلال الجولات السابقة وليست بهدف إقصاء جهات معينة".

وفيما أشارت نصيف إلى، أن "العامري ممثل الإطار التنسيقي في الملف الحكومي"، أكدت أن "هناك نوع من الانفراج السياسي".

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