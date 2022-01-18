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تركيا.. اجتماع ممثلي 9 أحزاب يسارية تمهيدا لتحالف محتمل

تركيا.. اجتماع ممثلي 9 أحزاب يسارية تمهيدا لتحالف محتمل
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

أفاد موقع صحيفة "زمان" التركية بأنه استجابة لدعوة "حزب الشعوب الديمقراطي" الكردي، سيجتمع ممثلون عن 9 أحزاب يسارية في البلاد لبحث إمكانية عقد تحالف بينها.

العالم-تركيا

وبين الأحزاب المدعوة لتشكيل "تحالف الديمقراطية" حزب "العمال التركي" و"اتحاد الجمعيات الاشتراكية" و"الحزب اليساري" و"حزب الفرص التركي".

وفي هذا الإطار سيلتقي زعيما حزب الشعوب الديمقراطي برفين بولدان ومدحت سنجار، مع ممثلي الأحزاب التسعة يوم الثلاثاء بالعاصمة أنقرة.

ووفق حزب الشعوب الديمقراطي يهدف "تحالف الديمقراطية" إلى ضم ممثلين عن فئات المجتمع، كما سترتكز رؤيته على أن يصبح القوة الرائدة في التغيير والتحول الديمقراطي.

وأطلق حزب الشعوب الديمقراطي حملة منذ فترة طويلة للتقارب مع مختلف الأحزاب تحت شعار "الدعوة إلى الديمقراطية والعدل والسلام".

وخلال الأيام القادمة سيلتقي "حزب الشعوب الديمقراطي" الكردي مع الأحزاب السياسية والتكتلات بخلاف تلك المكونة للتحالفات الحالية.

يذكر أن المحكمة الدستورية في تركيا تنظر قضية لحل "حزب الشعوب الديمقراطي" الكردي، وحظر المئات من أعضائه، علما أن القضية رفعها مكتب النائب العام، استجابة لدعوة أطلقها "حزب الحركة القومية" الشريك في التحالف الحاكم.

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