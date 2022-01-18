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مقتل شرطي باكستاني ومسلحَين بتبادل لإطلاق النار في إسلام أباد

مقتل شرطي باكستاني ومسلحَين بتبادل لإطلاق النار في إسلام أباد
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

قُتل شرطي وأصيب اثنان بجروح في تبادل لإطلاق النار في العاصمة الباكستانية، وفق ما أعلن مسؤولون الثلاثاء.

العالم-باكستان

وبدأ إطلاق النار ليل الاثنين عندما فتح مسلّحان النار على نقطة تفتيش تابعة للشرطة في إسلام أباد.

وقالت الشرطة في بيان إن "شرطيا استُشهد فيما أصيب اثنان بجروح"، مؤكدة مقتل المهاجمَين.

بدورها، أمرت الداخلية الباكستانية بفتح تحقيق بشأن الحادثة التي تمثّل خرقا أمنيا نادرا من نوعه في العاصمة شديدة التحصين، والتي تضم عشرات السفارات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال المسؤول الرفيع في شرطة إسلام أباد شاهد زمان لفرانس برس إن الحادثة كانت "عملا إرهابيا".

وأعلنت الحكومة الباكستانية أواخر العام الماضي أنها أبرمت هدنة لمدة شهر مع جماعة طالبان باكستان، بتسهيل من طالبان الأفغانية. لكن مدة المهلة انقضت في التاسع من كانون الأول/ديسمبر اثر إخفاق محادثات السلام في تحقيق أي تقدّم.

وتم تحميل جماعة طالبان باكستان المسؤولية عن مئات الهجمات الانتحارية وعمليات الخطف في أنحاء البلاد فيما حظيت بنفوذ في مناطق قبلية واسعة.

لكن بعد مجزرة قتل فيها حوالى 150 طفلا في مدرسة في بيشاور عام 2014، أرسل الجيش الباكستاني أعدادا ضخمة من القوات إلى معاقل "طالبان" حيث تم سحقها، ما أجبر مقاتليها على الانسحاب إلى أفغانستان.

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