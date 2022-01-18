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إيران والنيجر تؤكدان علی تعزيز العلاقات الثنائية

إيران والنيجر تؤكدان علی تعزيز العلاقات الثنائية
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

شدد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ونظيره النيجري مسعود حسومي الیوم الثلاثاء على ضرورة تعزیز العلاقات الثنائیة بين البلدين.

العالم - ايران

واکد أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية النيجري، علی إرادة الحكومة الإيرانية الجديدة في تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية ومنها النيجر في ظل سياسة خارجية متوازنة.

وقال : لدى البلدين طاقات كبيرة لتطویر العلاقات، معتبرا أن عقد لجنة مشتركة في "نيامي" عاصمة النيجر خطوة جيدة وفعالة في الإطار توطید العلاقات.

من جانبه، قال حسومي ان النيجر حكومة وشعبا تثمن العلاقات الطيبة التي تربط ایران خاصة بعد الثورة الإسلامية الایرانیة، مؤکدا علی توطید هذه العلاقات وتعميقها في جميع المجالات.

وشدد على مكانة إيران المهمة في المنطقة، داعيا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين في نيامي.

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