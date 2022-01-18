انخفاض طفيف لاسعار المحروقات في لبنان

العالم_لبنان

وصدر صباح اليوم الثلاثاء، جدول تركيب أسعار المحروقات، وشهدت الأسعار مزيداً من التراجع، حيث انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 6800 ليرة، والـ 98 أوكتان 7400 ليرة، كما تراجع سعر صفيحة المازوت 30,200 ليرة، وسعر قارورة الغاز 28,600 ليرة لبنانية.

وعليه, أصبحت الأسعار على الشكل التالي:ـ بنزين 95 اوكتان: 362,400 ليرة. ـ بنزين 98 اوكتان: 374,400 ليرة. ـ المازوت: 332,600 ليرة. - قارورة الغاز: 291,000 ليرة.

و في السياق ، تترقب الأسواق تداعيات الانفراج الحكومي وانخفاض سعر الصرف على أسعار السلع والمحروقات، وأعلنت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي أن الشركات المستوردة للمواد الغذائية باشرت بتقديم لوائح أسعار جديدة تتماشى مع انخفاض سعر صرف الدولار.

وجال وزير الاقتصاد برفقة مدير عام الوزارة محمد بو حيدر على عدد من السوبرماركات لمراقبة الأسعار، ودعا للالتزام بلائحة الأسعار الجديدة تحت تهديد تسطير محاضر ضبط للمخالفين.

وأكد بو حيدر أن هناك انخفاضاً في الأسعار بين 15 و25% بعد تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فقد وصل إلى نحو الـ25000 ليرة وما دون، وأوضح أنه تجب إعادة التسعير والتعاون مع السلطات المحلية مستمرّ، كاشفاً أن هناك بعض السوبرماركت لم تُخفض أسعارها، وتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.

على صعيد المحروقات، أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن أسعار المحروقات لن تنخفض بشكل كبير مع تراجع الدولار بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً. إلا أن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا كشف عن جدول جديد للمحروقات سيصدر خلال أيام قليلة سيشهد انخفاضاً بالأسعار لا سيما أسعار البنزين والمازوت.

العالم-لبنان